إتاحة الاستعلام عن نتائج اختبارات المتقدمين لشغل وظائف بوزارة النقل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتائج الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للنقل النهري، قطاع النقل البحري واللوجستيات، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.



وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة باب التظلمات اعتبارًا من غد، الخميس، ولمدة أسبوعين، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.