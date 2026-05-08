وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية.. الأوقية تتماسك فوق 4700 دولار وعيار 21 يسجل 7030 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وانخفاض المخاوف المرتبطة بالتضخم وتشديد السياسة النقدية، إلى جانب استمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رغم التوترات العسكرية المتقطعة في منطقة الخليج، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم



قال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7030 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 13 دولارًا لتسجل مستوى 4723 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي حتى وقت كتابة التقرير.



وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8034 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6026 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 56240 جنيهًا.



تماسك فوق 4700 دولار



وأشار التقرير إلى أن الذهب حافظ على تداولاته فوق مستوى 4700 دولار للأوقية، مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي وعودة الطلب الاستثماري، خاصة مع استمرار مشتريات البنك المركزي الصيني، رغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق المالية بسبب الاشتباكات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الضبابية بشأن مستقبل وقف إطلاق النار الهش في المنطقة.

وأكد «مرصد الذهب» أن المعدن النفيس يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من 2.5%، في ظل تراجع الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تنامي رهانات المستثمرين على إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس سلبًا على قوة الدولار الأمريكي كملاذ آمن.



مكاسب تعاملات أمس الخميس



كانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 6985 جنيهًا، ولامس مستوى 7050 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 7020 جنيهًا.

كما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 8 دولارات، بعدما افتتحت التداولات عند 4697 دولارًا، ولامست مستوى 4760 دولارًا، قبل أن تغلق عند 4705 دولارات.



توترات الخليج



وفي المقابل، تواصل الأسواق مراقبة تطورات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات أمس الخميس، في أخطر اختبار حتى الآن لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر.

واتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز وعدد من المناطق المدنية، فيما أعلنت واشنطن تعرض قواتها البحرية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

ورغم ذلك، قلل الرئيس الأمريكي Donald Trump من خطورة المناوشات، مؤكدًا استمرار وقف إطلاق النار، وداعيًا طهران مجددًا إلى توقيع اتفاق.



ترقب بيانات الوظائف



وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب تراجعت بأكثر من 11% منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط، حيث يؤدي صعود الخام إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أبريل، والذي يُعد أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب استطلاع أجرته Reuters، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 62 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 178 ألف وظيفة في مارس، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على توقعات خفض أسعار الفائدة وتحركات الذهب خلال الفترة المقبلة.