أسعار الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 8 مايو 2026.. تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، الموافق 8 مايو 2026، استمرارا للمستويات المرتفعة التي يشهدها المعدن الأصفر منذ مطلع الشهر الجاري، في ظل عوامل اقتصادية وجيوسياسية دولية تمنح الذهب زخماً متواصلاً كملاذ آمن للمستثمرين حول العالم. ويتابع المقيمون في الإمارات وزوار أسواق الذهب الشهيرة في دبي وأبوظبي والشارقة حركة الأسعار باهتمام بالغ في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم لجميع الأعيرة

ووفقاً لأحدث أسعار البيع المعتمدة في السوق الإماراتي، سجّل غرام الذهب من عيار 24 مستوى 565.00 درهماً إماراتيا، وهو العيار الأعلى نقاءً الذي يُعادل 99.9% ذهباً خالصاً ويُستخدم أساساً للاستثمار والسبائك. وبلغ سعر غرام عيار 22 المفضّل لدى صائغي المجوهرات الراقية 523.00 درهماً، فيما وصل عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق الإماراتي إلى 501.50 درهماً. 

أما عيار 18 الذي تُصنع منه كثير من المجوهرات الكلاسيكية فقد بلغ 430.00 درهماً للغرام الواحد.

الجنيه الذهب والأوقية في سوق الإمارات اليوم

سعر الجنيه الذهب في السعودية

على صعيد المعاملات الأكبر والأكثر اهتماماً لدى المستثمرين، بلغ سعر الجنيه الذهب 4,012.00 درهماً إماراتياً، فيما سجّلت الأوقية 17,573.50 درهماً، أي ما يعادل 4,705.88 دولاراً أمريكياً. ويأتي هذا في سياق صعود عالمي لافت، إذ تجاوزت أسعار الذهب مستوى 4,700 دولار للأوقية خلال جلسات الأربعاء، مسجّلةً ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي، مدعومةً بتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانحسار مخاوف التضخم إثر تراجع أسعار النفط.

نصاب زكاة الذهب في الإمارات لعام 2026

يبلغ نصاب زكاة الذهب في الإمارات المحسوب على أساس 85 غراماً من عيار 24 ما قيمته 48,025.00 درهم إماراتي. ومن أدّى حولاً كاملاً على ملكية هذا القدر من الذهب أو ما يزيد عليه وجبت عليه الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5% من قيمة ما يملك، ويُستحسن المبادرة بإخراجها عند حلول الموعد دون تأخير.

لماذا يظل سوق الذهب في دبي وجهةً استثمارية رائدة؟

تتميز الإمارات وتحديداً إمارة دبي بمكانة استثنائية في خارطة تجارة الذهب العالمية، إذ تضم أسواقاً عريقة كسوق الذهب في ديرة الذي يُعدّ من أبرز أسواق المعدن الأصفر في العالم. ويُضاف إلى ذلك غياب الضريبة على المشتريات الشخصية للذهب في الإمارة تاريخياً، إلى جانب الشفافية العالية في التسعير والتنوع الكبير في الأعيرة والتصاميم. ويُعدّ عيار 22 من الأنواع الشائعة والمفضّلة لدى الكثيرين، خصوصاً في سوق المجوهرات بدبي وأبوظبي، نظراً لما يجمعه من نقاء عالٍ مع متانة تجعله مثالياً للاستخدام اليومي.

نصائح للمشترين قبل الشراء

ينبغي لمن يقصد شراء الذهب في الإمارات الانتباه إلى الفرق بين سعر الذهب الأساسي وتكاليف المصنعية التي تتباين من محل لآخر، لا سيما عند شراء المشغولات للزينة. ويُفضّل دائماً التحقق من الختم المنقوش على المشغولة للتأكد من العيار الفعلي، والاستفسار عن سعر الشراء مقابل سعر البيع لمعرفة الفارق قبل اتخاذ القرار. أما من يستهدف الاستثمار بحتاً فإن السبائك وعيار 24 تظل الخيار الأمثل لأنها الأقرب إلى السعر العالمي.

بيطري الشرقية
