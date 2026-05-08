أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 تخطى 7 الآف جنيها

يشهد سعر الذهب حاليا اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، بالتزامن مع متابعة مستمرة لتحركات السوق عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تأثر المعدن الأصفر بالتقلبات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار.

ويحرص الكثيرون على متابعة تغيرات الذهب بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار في التوقيت المناسب.

اسعار الذهب اليوم الجمعه

سعر الذهب الآن

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 8,025 جنيه 7,975 جنيه

عيار 21 7,020 جنيه 6,980 جنيه

عيار 18 6,015 جنيه 5,985 جنيه

عيار 14 4,680 جنيه 4,655 جنيه

الجنيه الذهب 56,160 جنيه 55,840 جنيه

الأونصة بالجنيه 249,540 جنيه 248,115 جنيه

الأونصة بالدولار 4,728.8 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة السوق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

كذلك تؤثر تحركات أسعار النفط العالمية والتوترات الاقتصادية على اتجاهات المستثمرين، الذين يلجؤون إلى الذهب كأداة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يستمر سوق الذهب في جذب اهتمام المتابعين خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي أسعار المعدن الأصفر محل ترقب دائم من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

