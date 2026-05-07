ارتفع 400 جنيه.. الجنيه الذهب يسجل 56.12 ألف جنيه في أسبوع ..تفاصيل

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات اليوم الخميس 7-5-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يصعد

وزاد سعر الجنيه الذهب مقدار 400 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي ختام التعاملات قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه في المتوسط

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب نحو 30 جنيها من قيمته مع انتهاء تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7960 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7296 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7015 جنيها للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6012 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4703 دولار للشراء و 4702 دولار للبيع.