تراجع طفيف.. سعر الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-5-2026 في محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

وتراجع الذهب بمقدار طفيف بقيمة 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب اليوم نحو 7040 جنيهًا.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8045 جنيها للشراء و8011 جنيها للبيع.

سعر عيار 22 اليوم

وصل سعر عيار 22 نحو 7375 جنيها للشراء و7343 جنيها للبيع.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7040 جنيها للشراء و7010 جنيها للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6034 جنيها للشراء و6008 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 56.32 ألف جنيه للشراء و56.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب 4715 دولارا للشراء و4714 دولارا للبيع.