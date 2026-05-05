بزيادة 45 جنيها .. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات الصباحية متأثرة بصعود سعر الأوقية عالميا و كذلك ارتقاع سعر دولار الصاغة الذي تخطي 54 جنيها.

سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن نحو 6925 جنيها مقابل 6880 جنيها للبيع سعر المستهل بزيادة 45 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7915 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7835 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6925 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6855 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5935 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5875 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4614 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4570 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55,400 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 246160 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 243.675 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.1 جنيه مقابل 53.71 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4557.8 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.