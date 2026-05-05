رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء 5 مايو 2026، في واحدة من أقوى موجات الهبوط الأخيرة، بعد عودة الاضطرابات في المنطقة وسط اجواء الحرب الإيرانية الأمريكية حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 100 جنيه دفعة واحدة، بالتزامن مع انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيه، ما أثار اهتمام المستثمرين والمواطنين الباحثين عن فرص الشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع وشراء)

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

  • سعر الذهب عيار 24
    بيع: 7,865 جنيه
    شراء: 7,805 جنيه
  • سعر الذهب عيار 21
    بيع: 6,880 جنيه
    شراء: 6,830 جنيه
  • سعر الذهب عيار 18
أسعار الذهب في مصر اليوم


بيع: 5,895 جنيه
شراء: 5,855 جنيه

  • سعر الذهب عيار 14
    بيع: 4,585 جنيه
    شراء: 4,555 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب
    بيع: 55,040 جنيه
    شراء: 54,640 جنيه

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

  • سعر الأونصة بالدولار: 4,513.86 دولار
  • سعر الأونصة بالجنيه المصري:
    بيع: 244,560 جنيه
    شراء: 242,785 جنيه

سعر دولار الصاغة وتأثيره على السوق

سعر الدولار اليوم

سجل دولار الصاغة نحو 54.18 جنيه، مقابل 53.53 جنيه في البنوك، وهو ما يواصل الضغط على تسعير الذهب في السوق المحلي، نظرًا لاعتماد التجار على السعر غير الرسمي في تحديد التكلفة.

في الوقت نفسه قفزت أسعار النفط بنحو 6% الاثنين، بينما تراجعت أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم الأمريكية، بعد هجمات إيرانية على سفن في محيط مضيق هرمز، وسط مخاوف من اتساع اضطرابات الإمدادات وارتفاع كلفة الطاقة عالميا.

وارتفعت  العقود الآجلة لخام برنت 6.27 دولارات أو 5.8% لتبلغ عند التسوية 114.44 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.48 دولار أو 4.39% لتسجل 106.42 دولار للبرميل.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع الذهب الفوري بنسبة 1.88% إلى 4525.71 دولار للأوقية، وهبطت الفضة بنسبة 3.05% إلى 72.87 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 2.19% إلى 1967.80 دولار، مع ارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.37 نقطة أو 0.39% إلى 7201.75 نقطة بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 43.78 نقطة أو 0.17% ليغلق عند 25070.67 نقطة، وانخفض أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 549.79 نقطة أو 1.12% إلى 48946.86 نقطة، وقت كتابة هذه السطور.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن البحرية التابعة للحرس الثوري خريطة قالت إنها توسع المناطق التي تسيطر عليها إيران قرب مضيق هرمز لتشمل ميناءي الفجيرة وخورفكان الإماراتيين، إضافة إلى ساحل إمارة أم القيوين في الإمارات.

وقالت السلطات في إمارة الفجيرة إن حريقا اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر هجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران، في حين قالت كوريا الجنوبية إن حريقا وانفجارا وقعا على متن سفينة تشغلها شركة "إتش إم إم" الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز.

