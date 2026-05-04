الذهب أم الشهادات.. أفضل طريقة لمضاعفة أموالك بسهولة؟

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتسارع التغيرات في الأسواق، يتزايد بحث الأفراد عن وسائل استثمار آمنة تحافظ على قيمة مدخراتهم وتحقق لهم عوائد مستقرة دون التعرض لمخاطر كبيرة.

وبين تعدد الخيارات الاستثمارية، يبرز التساؤل الأهم: ما هي الأدوات الأكثر أمانًا في الوقت الحالي؟ وفي هذا السياق، كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، عن أبرز أنواع الاستثمارات الآمنة التي يمكن للأفراد الاعتماد عليها، مؤكدًا أهمية تنويع مصادر الاستثمار لتحقيق أفضل عائد ممكن وتقليل المخاطر.

شهادات الادخار.. عائد ثابت وأمان بلا مخاطر

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن أفضل الاستثمارات الأمنة للأفراد خلال الوقت الراهن يتوقف على ما يملكه الفرد من أموال، موضحا أن هناك عدد من الاستثمارات الأمنة أولها شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك فهي استثمار آمن وخالي من المخاطر ويدر ربحا ثابتا، إضافة إلى النوع الثاني من الاستثمارات الآمنة وهو الاستثمار في أذون الخزانة لأن عائدها كبير وخلال فترة زمنية قصيرة قد تصل ما بين 3 أشهر إلى 6 أو 9 أشهر أو عام، ويمكن تسييلها في أي وقت وتحصل منها على الفائدة مقدما .

الذهب يتصدر المشهد.. ملاذ آمن ومكاسب متوقعة



أوضح غراب، أن النوع الثالث من الاستثمار الأمن يتمثل في الاستثمار في الذهب والذي حقق ربحا كبيرا خلال العام الماضي، فهو الملاذ الأمن للتحوط به ضد المخاطر وحفظ قيمة الأموال من تراجع قيمتها، إلا أنه استثمار طويل الأجل، لكنه سهل البيع في أي وقت وتسييله لأموال عند الحاجة إليها، حتى أن البنوك المركزية في دول العالم تلجأ إليه أيضا للتحوط به ضد مخاطر تقلبات العملة، موضحا أن الذهب نتوقع أن يرتفع سعره خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب كبيرة فقد حقق خلال العامين الماضيين مكاسب هائلة للمستثمرين فيه، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا تدريجيا في الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري في حالة تراجع سعر الفائدة وهدوء واستقرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة .

وأضاف غراب، أن الاستثمار في العقارات هو النوع الرابع من الاستثمارات الأمنة قد حققت قفزة كبيرة خلال العامين الماضيين بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء الأخرى، ولكن هذا النوع من الاستثمارات طويل الأجل وليس قصيرا لكنه لا يسبب خسائر لصاحبه وليس به أي مخاطر فهو استثمار أمن يدر دخلا على المستثمر سواء من تأجير هذا العقار والتربح منه شهريا ثم مكسب عندما يريد بيعه بعد عام على الأقل، موضحا أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد زيادة في أسعار العقارات وفقا لتوقعات المتخصصين خاصة لو استمر ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء.

وأشار غراب، إلى أن الاستثمار الأمن لابد أن يقوم المستثمر بتنويع استثماراته في عدد من الأوعية الادخارية المختلفة وليس في استثمار واحد وذلك من أجل تقليل المخاطر وتحقيق مكاسب، مضيفا أن هناك استثمار خامس هو الاستثمار في سوق المال بالبورصة لكن نسبة المخاطر بها عالية رغم أن الربح فيه أكبر وأسرع، فحين يرغب الفرد المبتدئ بالاستثمار بها لابد أن يستعين بالمتخصصين كشركات التداول في الأوراق المالية.