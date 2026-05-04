ترامب: لم تسجل أضرار في صفوف السفن العابرة لمضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى هذه اللحظة في صفوف السفن العابرة لمضيق هرمز باستثناء سفينة كورية جنوبية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أوروبا أكثر المتضررين من الحرب الإيرانية.. وتداعيات هرمز تشعل أسعار الطاقة

في سياق متصل، قال أبو بكر باذيب رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إنّ أوروبا تُعد من أكثر المتضررين من الحرب الدائرة في مضيق هرمز وتداعياتها؛ في ظل استنزاف مستمر منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أزمة أمن الطاقة لم تقتصر على الكميات فقط؛ بل امتدت إلى ارتفاع التكاليف، بعدما كانت أوروبا تستورد الغاز الروسي بأسعار زهيدة عبر "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، وهو ما انعكس على ميزانيات الدول وأسعار الوقود.

وأوضح أن هذه التداعيات أثرت بشكل مباشر على قطاعات حيوية، من بينها شركات الطيران والرحلات، لافتًا إلى إعلان بعض شركات الطيران الاقتصادي إفلاسها.

وأكد أن الأوروبيين يعيشون مأزقًا حقيقيًا، وعلى ما يبدو أن هذا المأزق متعمد من قبل الرئيس ترامب، الذي أشار في تصريحات عدة إلى رغبته في معاقبة الأوروبيين؛ لعدم دخولهم في هذه الحرب.

ولفت إلى أن الحديث عن استقلال أوروبي، سواء اقتصادي أو عسكري أو حتى على مستوى قرار السيادة؛ لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الألمانية تأتي في إطار “جس النبض”؛ لتجنب إغضاب الرئيس ترامب، الذي يسعى لمراعاة الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية عالميًا، ويؤكد للأوروبيين أن التعامل مع أزمة مضيق هرمز يتطلب مشاركتهم، إلى جانب الصين، باعتبارهم الأكثر تضررًا.