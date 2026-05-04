نائبة: قانون الأحوال الشخصية الجديد يعزز حماية الطفل ويعيد تنظيم الحضانة

أكدت النائبة سناء السعيد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى معالجة مشكلات القانون الحالي، مع إعطاء أولوية واضحة لمصلحة الطفل.

وقالت سناء السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التعديلات المقترحة تمنع استغلال الأطفال في الخلافات بين الزوجين بشأن النفقة والحضانة والرؤية، كما تنظم قواعد الحضانة بشكل أكثر دقة، بحيث لا تسقط عن الأم تلقائيًا بعد الزواج، مع تحديد آليات انتقال الحضانة بين الأطراف بما يحقق العدالة.

تحقيق الاستقرار الأسري

وتابعت أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات، عبر نصوص أكثر وضوحًا وملاءمة لاحتياجات المجتمع.