البابا تواضروس يشرح أسس الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ميرنا رزق

في أول تعليق مباشر له على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا  الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال لقاء تلفزيوني على قناة ctv موضحًا الرؤية الكنسية لمفهوم الزواج والأسس التي يقوم عليها في ضوء التعاليم المسيحية، وذلك على هامش زيارته إلى أستراليا. 

الزواج في المسيحية

وأوضح قداسته أن الزواج في المسيحية يقوم على مبدأ الاتحاد الكامل بين الزوجين، مستندًا إلى النص الإنجيلي: «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصير الاثنان واحدًا»، مؤكدًا أن هذا الاتحاد يتم من خلال سر مقدس، ولا يجوز إنهاؤه بإرادة فردية، بل يتم التعامل مع الأزمات من خلال الكنيسة.

وأشار إلى أن عبارة «يترك الرجل أباه وأمه» تعكس ضرورة النضج والاستعداد لتحمل المسؤولية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي، حيث يؤسس الإنسان حياة مستقلة قادرة على الاستمرار.

كما تناول مفهوم «يلتصق بامرأته»، موضحًا أنه يعني “التواجد الرضائي” بين الزوجين، أي ارتباطهما وقبولهما لبعضهما البعض حتى في أوقات البعد، سواء بسبب العمل أو السفر، طالما أن العلاقة قائمة على التفاهم والرضا المتبادل.

ولفت إلى أن المشكلات تبدأ عندما ينكسر هذا التواجد الرضائي، سواء بترك أحد الطرفين للمنزل دون اتفاق، أو باستمرار الانفصال لفترات طويلة مع فشل جميع محاولات الصلح من قبل الكنيسة والأسرة.

وأضاف أنه في حال امتداد البعد الزمني لسنوات، مع غياب الرغبة في الإصلاح، يطرح ذلك تساؤلًا حول بقاء العلاقة الزوجية من الأساس، خاصة إذا صاحب هذا الانفصال سلوكيات خاطئة أو انفتاح على علاقات أخرى، مما يؤدي إلى تعقيد الأزمة.

واختتم البابا تواضروس الثاني حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على الزواج يتطلب التزاما روحيا وأخلاقيا من الطرفين، مشيرا إلى أن هذه المفاهيم تأتي في إطار حرص الكنيسة على حماية الأسرة وضمان استقرارها وفقا لمبادئ الإيمان المسيحي.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة والأسرة

