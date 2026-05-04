بسبب مُرجيحة.. مصرع فتاة اختناقًا أثناء اللهو أمام منزلها في المنيا

شهدت إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، حادث وفاة فتاة صغيرة؛ إثر اختناقها أثناء اللعب على مُرجيحة مصنوعة من الحبل أمام المنزل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول جثمان طفلة إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتبين أنها تدعى “شاهيناز. م - 13 سنة”، طالبة، مقيمة بإحدى قرى مركز سمالوط.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلعب على مرجيحة مصنوعة من الحبل أمام المنزل، وأثناء اللعب؛ التف الحبل حول رقبتها، ما أدى إلى إصابتها بحالة اختناق لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة في الحال، ونقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو “اسفكسيا الخنق”؛ إثر ادعاء التفاف حبل حول العنق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.