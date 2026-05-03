صحة وتعليم وبنية تحتية.. محافظ المنيا يوجه بتلبية مطالب المواطنين

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، النواب “علي بدوي، الدكتور كريم بدر، سيد أبو بريدعة”، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة؛ لبحث ومناقشة عدد من المطالب الجماهيرية والملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك المطالب.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع النواب، الآليات التنسيقية الجاري تنفيذها مع الجهات المعنية بشأن مطالب موظفي بند (2-3)، ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع أوضاعهم؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل للعاملين بمختلف القطاعات.

واستعرض أعضاء مجلس النواب، مجموعة من الطلبات والاحتياجات المقدمة من المواطنين في قطاعات حيوية، شملت “الصحة، التعليم، البنية التحتية”، مؤكدين أهمية سرعة الاستجابة لتلك المطالب وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ووجّه المحافظ، الأجهزة التنفيذية، بضرورة الفحص الدقيق لكل الطلبات المقدمة، ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا للتنسيق والتواصل مع نواب الشعب، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ووصول الخدمات لمستحقيها في مختلف القرى والمراكز.

من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بالنهج التفاعلي الذي ينتهجه اللواء كدوانى، مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية في دعم الاستجابة لمطالب المواطنين، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية والتنموية التي تشهدها المحافظة، بما يحقق أهداف رؤية “مصر 2030”.