الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يشدد على تسريع ملفات التصالح والتقنين والتصدي الحاسم للمخالفات

محافظ المنيا بمركز السيطرة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، تزامنًا مع انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات، بشأن الاستمرار في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع تسريع وتيرة العمل به، تيسيرًا على المواطنين وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون. 

وتابع المحافظ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات الإزالة بمختلف مراكز المحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

وشدد المحافظ على أهمية الرصد الفوري لأي متغيرات مكانية والتعامل معها في حينه، من خلال الإزالة في المهد قبل تفاقمها، مع تكثيف حملات الإزالة على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والتي تشمل رفع عدادات المرافق وقطع الخدمات عن المباني المخالفة، وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الجهات، بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام، لفحص طلبات التصالح وإجراء المعاينات، وإصدار شهادة موحدة تتضمن كافة بيانات العقار من الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني وأملاك الدولة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع معدلات الإنجاز.

واستعرض المحافظ جهود المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في استقبال طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد، موجّهًا بسرعة إخطار المواطنين بنتيجة طلباتهم فور البت فيها، مع إعداد تقارير يومية تتضمن أعداد الطلبات والمعاينات ونسب الإنجاز، لضمان المتابعة المستمرة وتحقيق المستهدف.

ووجّه اللواء كدواني كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية بمواصلة العمل بنفس الكفاءة التي تحققت خلال الفترة الماضية، للحفاظ على معدلات الأداء المتميزة، خاصة في ظل ما حققته المحافظة من مركز متقدم على مستوى الجمهورية في ملف إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا استمرار الجهود خلال الموجة الحالية لتحقيق الانضباط الكامل والقضاء على كافة أشكال التعدي.

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

