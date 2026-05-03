طه دسوقي يعلن انضمامه لنقابة المهن التمثيلية

أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته بعد الانضمام إلى نقابة المهن التمثيلية .

ونشر دسوقي صورة تجمعه مع الدكتور أشرف زكي، عبر الانستجرام وكتب:"الحمد لله تشرفت بانضمامي لنقابة المهن التمثيلية كعضو عامل، شكرا دكتور اشرف زكي على قبولي ومساعدتي في إن ده يحصل، الحمد لله أخيرا بقيت فرد فعال وليا تأمين صحي ومعاش، إينعم التأمين الصحي مش بيغطي الهوليوود سمايل وتحديد الجولاين بس الحمدلله".

وأعلن الفنان طه دسوقي عن أول عرض ستاند أب كوميدي له بعنوان "أنا زي الفل.. مالي؟".

ونشر طه دسوقي" البوستر التشويقي عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق قائلاً: “فضوا نفسكم عشان عايزكم في الموضوع، أنا هقول كل حاجة”.

وأكمل: "استغرق مني الموضوع 13 سنة لأبتكر هذه الساعة الواحدة، وأود مشاركتها معكم".