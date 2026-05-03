تعرف على سر تأخر عرض مسلسل اللعبة 5 وموعد عرضها

شهد جمهور مسلسل اللعبة 5 حالة من الجدل والقلق خلال الساعات الماضية، بعدما تأخر عرض الحلقة 16 من عبر منصة MBC وشاهد، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة بين المتابعين الذين اعتادوا على عرض الحلقات في موعدها المحدد أسبوعيًا.

سبب تأخر عرض مسلسل اللعبة 5

وكان من المقرر طرح الحلقة مساء السبت 2 مايو في تمام الساعة 11:59 مساء بتوقيت القاهرة، إلا أن الجمهور فوجئ بعدم توفرها على المنصة، لتبدأ موجة من التساؤلات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المسلسل وارتباط قطاع كبير من الجمهور بأحداثه الكوميدية.

وخرجت منصة "شاهد" لتوضح حقيقة الأمر، مؤكدة أن سبب التأخير يعود إلى أمور فنية تتعلق بجاهزية الحلقة النهائية للعرض، وحرص فريق العمل على خروجها بأفضل جودة ممكنة للجمهور.

وقالت المنصة في بيان مقتضب إنها تقدر حماس الجمهور وانتظاره للحلقة الجديدة، مؤكدة أن العمل جارٍ على الانتهاء من تجهيز الحلقة في أسرع وقت، مع الاعتذار عن التأخير الذي حدث بشكل مفاجئ، مطالبة المتابعين بالترقب لحين إتاحتها رسميًا عبر المنصة.

هشام ماجد يحسم الجدل

بينما حسم الفنان هشام ماجد الجدل، وأعلن رسميًا عن إتاحة الحلقة 16 للمشاهدة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "الحلقة الـ16 من مسلسل اللعبة 5 متاحة للمشاهدة على mbc شاهد دلوقتي"، لينهي بذلك حالة التساؤل التي سيطرت على الجمهور.

ويواصل الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" تحقيق تفاعل واسع منذ انطلاق عرضه، خاصة في ظل استمرار الثنائي هشام ماجد وشيكو في تقديم مغامرات كوميدية تعتمد على المنافسة الساخرة والمواقف الطريفة التي أصبحت علامة مميزة للمسلسل على مدار أجزائه السابقة.

ويشارك في بطولة الجزء الجديد عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، دعاء رجب، ومحمد عمرو الليثي.