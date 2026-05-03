قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 141 زيارة ميدانية لمتابعة 60 مستشفى و81 وحدة صحية
سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك
كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو
كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية
كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول
موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل
غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج
فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية
بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو
كتب نهايته بيده بالإدمان.. الابن العاق يقتل والده ويصيب والدته بسبب المخدرات بالفيوم
محض افتراء .. كوريا الشمالية تنفي اتهامات أمريكية بشن هجمات إلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسبب نظام الطيبات.. جمال شعبان يرد بقوة على سيدة هاجمته

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري

أثار رد الدكتور جمال شعبان حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليق إحدى السيدات عليه قائلة إنه “لم يستطع حماية نفسه من أمراض القلب”، في هجوم مباشر على آرائه وتحذيراته الطبية، خاصة المتعلقة بما يعرف بـ“نظام الطيبات”.

وفي رد حاسم، أوضح شعبان رؤيته للأمر، مؤكدًا أن الطبيب في النهاية إنسان، يتعرض للمرض مثل أي شخص آخر، وأن فكرة “التحصن الكامل من المرض أو الموت” غير واقعية.


 

جمال شعبان: “داوي الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب”

استهل طبيب القلب رده بمقولة شهيرة تعكس طبيعة المهنة، قائلًا:
“من قبل داوي الطبيب المريض، فعاش المريض ومات الطبيب”، في إشارة إلى أن العلم لا يمنح حصانة مطلقة من المرض أو الموت.

وأضاف موجهًا حديثه لمن انتقدوه:
“قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟! يعني الطبيب إنسان زي أي إنسان.. يمرض ويموت”.

رد قوي على الانتقادات: “هو في حد بيحمي نفسه من المرض أو الموت؟”

وتساءل شعبان باستنكار:
“هو في حد يا مثقفة بيحمي نفسه من المرض أو الموت؟!”

واستشهد بسيرة النبي محمد بن عبد الله، موضحًا أن المرض والموت سنة الحياة، قائلاً:
“كان الرسول صلى الله عليه وسلم حمى نفسه من السم والمرض والموت؟!”

أكد شعبان أن الإنسان يسعى ويأخذ بالأسباب، لكن الشفاء والحماية بيد الله وحده، قائلاً:
“إحنا كلنا أدوات في يد الله، وقلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، بناخد بالأسباب، والله هو الحامي الشافي المعافي”.

واستشهد بالآية الكريمة:
“وإذا مرضت فهو يشفين”، في تأكيد على أن الإيمان يلعب دورًا أساسيًا بجانب العلاج.


 

جمال شعبان يكشف تفاصيل إصابته بالقلب لأول مرة

ولم يخفِ طبيب القلب تفاصيل إصابته، بل أعلنها بنفسه من قبل عبر صفحته الشخصية، قائلاً:
“أنا الحمد لله جالي القلب، وأنا اللي نشرت وكتبت إن باب النجار مخلع”.

وأوضح أنه تحدث بشفافية كاملة عن حالته الصحية، وذكر تفاصيلها خلال ظهوره في بودكاست “كلم ربنا” مع الإعلامي أحمد الخطيب، مؤكدًا أنه لم يُخفِ شيئًا عن جمهوره.


 

الشفاء بفضل الطب الحديث وليس “الدجل”

وشدد شعبان على أن تعافيه جاء بفضل الله أولًا، ثم بفضل التقدم الطبي، خاصة القسطرة القلبية وطب القلب الحديث، قائلاً:
“تعافيت بفضل الله ثم بفضل القسطرة وطب القلب الحديث، اللي أنقذت به آلاف القلوب من داخل وخارج مصر”.

وأضاف مؤكدًا رفضه للخرافات:
“مش بالدجل ولا الشعوذة والحكايات”.

رسالة أخيرة: العلم والإيمان معًا طريق النجاة

اختتم جمال شعبان حديثه برسالة تجمع بين الإيمان والعلم، مؤكدًا ثقته في خبرته الطبية، إلى جانب قوته الروحية، قائلاً إنه يستمد طاقته من إيمانه ورضا والدته الراحلة.

جمال شعبان مرض جمال شعبان نظام الطيبات الطيبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

سعر الجنيه الذهب

زاد 120 جنيها.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الإعلام الإيطالي ينعي فاروق لاشين ملك البيتزا المصري

من طاهٍ إلى صاحب أشهر المطاعم .. الإعلام الإيطالي ينعى المصري فاروق لاشين ملك البيتزا

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: ضبط 58 جوال دقيق مدعم في حملات تموينية بـ صدفا والفتح

د.محمد أبو السعد

خلال شهر.. تنفيذ 57 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة مخالفة بكفر الشيخ

قافلة طبية ببني سويف

أكثر من 500 خدمة طبية مجانية بقافلة علاجية بقرية الدوالطة في بني سويف

بالصور

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد