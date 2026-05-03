بسبب نظام الطيبات.. جمال شعبان يرد بقوة على سيدة هاجمته

أثار رد الدكتور جمال شعبان حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليق إحدى السيدات عليه قائلة إنه “لم يستطع حماية نفسه من أمراض القلب”، في هجوم مباشر على آرائه وتحذيراته الطبية، خاصة المتعلقة بما يعرف بـ“نظام الطيبات”.

وفي رد حاسم، أوضح شعبان رؤيته للأمر، مؤكدًا أن الطبيب في النهاية إنسان، يتعرض للمرض مثل أي شخص آخر، وأن فكرة “التحصن الكامل من المرض أو الموت” غير واقعية.





جمال شعبان: “داوي الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب”

استهل طبيب القلب رده بمقولة شهيرة تعكس طبيعة المهنة، قائلًا:

“من قبل داوي الطبيب المريض، فعاش المريض ومات الطبيب”، في إشارة إلى أن العلم لا يمنح حصانة مطلقة من المرض أو الموت.

وأضاف موجهًا حديثه لمن انتقدوه:

“قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟! يعني الطبيب إنسان زي أي إنسان.. يمرض ويموت”.

رد قوي على الانتقادات: “هو في حد بيحمي نفسه من المرض أو الموت؟”

وتساءل شعبان باستنكار:

“هو في حد يا مثقفة بيحمي نفسه من المرض أو الموت؟!”

واستشهد بسيرة النبي محمد بن عبد الله، موضحًا أن المرض والموت سنة الحياة، قائلاً:

“كان الرسول صلى الله عليه وسلم حمى نفسه من السم والمرض والموت؟!”

أكد شعبان أن الإنسان يسعى ويأخذ بالأسباب، لكن الشفاء والحماية بيد الله وحده، قائلاً:

“إحنا كلنا أدوات في يد الله، وقلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، بناخد بالأسباب، والله هو الحامي الشافي المعافي”.

واستشهد بالآية الكريمة:

“وإذا مرضت فهو يشفين”، في تأكيد على أن الإيمان يلعب دورًا أساسيًا بجانب العلاج.





جمال شعبان يكشف تفاصيل إصابته بالقلب لأول مرة

ولم يخفِ طبيب القلب تفاصيل إصابته، بل أعلنها بنفسه من قبل عبر صفحته الشخصية، قائلاً:

“أنا الحمد لله جالي القلب، وأنا اللي نشرت وكتبت إن باب النجار مخلع”.

وأوضح أنه تحدث بشفافية كاملة عن حالته الصحية، وذكر تفاصيلها خلال ظهوره في بودكاست “كلم ربنا” مع الإعلامي أحمد الخطيب، مؤكدًا أنه لم يُخفِ شيئًا عن جمهوره.





الشفاء بفضل الطب الحديث وليس “الدجل”

وشدد شعبان على أن تعافيه جاء بفضل الله أولًا، ثم بفضل التقدم الطبي، خاصة القسطرة القلبية وطب القلب الحديث، قائلاً:

“تعافيت بفضل الله ثم بفضل القسطرة وطب القلب الحديث، اللي أنقذت به آلاف القلوب من داخل وخارج مصر”.

وأضاف مؤكدًا رفضه للخرافات:

“مش بالدجل ولا الشعوذة والحكايات”.

رسالة أخيرة: العلم والإيمان معًا طريق النجاة

اختتم جمال شعبان حديثه برسالة تجمع بين الإيمان والعلم، مؤكدًا ثقته في خبرته الطبية، إلى جانب قوته الروحية، قائلاً إنه يستمد طاقته من إيمانه ورضا والدته الراحلة.