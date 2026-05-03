الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

أثارت وفاة الدكتور ضياء العوضي حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، وحالة من الجدل حول نظام الطيبات يستطيع علاج كل الأمراض دون ادوية ،وهو ما أدى إلى وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات و توقفها عن تناول الأدوية التى كانت تعالجها من مرض الذئبة الحمراء.

ما هو مرض الذئبة الحمراء؟


يعد مرض الذئبة الحمراء هو مرض من أمراض المناعة الذاتية يصيب النسيج الضام ، وبالتالي فهو يصيب العديد من أعضاء الجسم ومن أهمها المفاصل والجلد والجهاز العصبي والكلى والقلب والرئتين.

ما أسباب الذئبة الحمراء؟

ووفقا لموقع clevelandclinic سبب مرض الذئبة غير معروف بشكل دقيق حاليًا إلا أن هناك عدة عوامل تساعد فى زيادة احتمالات الإصابة بها.


و يمكن أن تشمل العوامل المحتملة التي يمكن أن تسبب مرض الذئبة ما يلي:

التغيرات الهرمونية :

النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من الرجال وقد يكون هذا جزئيًا بسبب هرمونات مثل الإستروجين وغالبًا ما يُلاحظ مرض الذئبة عند النساء خلال سنوات الإنجاب (من 15 إلى 44 عامًا) عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى.


العوامل البيئية :

يمكن أن تزيد الجوانب المختلفة لبيئتك من خطر الإصابة بمرض الذئبة ويمكن أن تكون عوامل مثل كمية ضوء الشمس التي تتعرض لها ، والأدوية التي تتناولها والفيروسات التي ربما تكون قد تعرضت لها ، أو حتى الإجهاد ، من الأسباب المحتملة لمرض الذئبة. يمكن أن يكون تاريخ التدخين أيضًا سببًا محتملاً لمرض الذئبة.


تصريحات زوج المريضة المتوفية بعد إتباعها نظام الطيبات..

 

قال دكتور محمود البريدي زوج الراحلة دكتورة الشيماء البديوي، إن زوجتى كانت من أهم ضحايا دكتور ضياء العوضي حيث توفيت بعد تدهور حالتها عقب اتباع نظام الطيبات الغذائي وايقاف الأدوية حسب توجيهاته.

وكتب القصة كاملة على صفحته على فيسبوك: انا د. محمود البريدي زوج  د. الشيماء البديوي رحمها الله. ودي تفاصيل قصتي مع ضياء العوضي.

د. الشيماء اتشخصت في 2018 بـ systemic lupus erythematosus بالذئبة الحمراء ودا مرض مناعي بيهاجم مكونات خلايا الدم، زوجتي مشيت علي علاج كورتيزون ومثبطات مناعة على مدار ٨ سنين والامور كانت مستقرة لكنها زهقت واُجهدت من الادوية ولكنها كانت عايشة بالدواء حياة شبه طبيعية.

