كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" في مستهل حلقته مجموعة من أبرز الأخبار والملفات المهمة على الساحتين المحلية والدولية، حيث سلط الضوء على ذكرى ميلاد الفنان الراحل توفيق الدقن، مستعرضًا أبرز محطات مشواره الفني وتأثيره الكبير في السينما المصرية.

كما تناول البرنامج اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدًا أهمية الإعلام المسؤول في نقل المعلومات الدقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وشملت الجولة الإخبارية الكشف الأثري الجديد في منطقة محرم بك بالإسكندرية، إلى جانب متابعة ملف المشروعات الخضراء الذكية وجهود الدولة في دعم التنمية المستدامة.

واستعرض البرنامج كذلك أبرز المستجدات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، بالإضافة إلى متابعة تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الجانب الصحي، ناقش البرنامج ملف سلامة الغذاء، مقدمًا نصائح مهمة للمواطنين حول اختيار الفاكهة والخضروات الآمنة، في إطار حرصه على تقديم محتوى متنوع يجمع بين التوعية والمعلومات الإخبارية الشاملة.

