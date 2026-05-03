فصل الطالبتين المعتديتين على زميلتهما لمدة عام بالإسكندرية وتكريم طالبات مدرسة إهناسيا الثانوية ببني سويف.. ما القصة؟

في إطار الحرص على العملية التعليمية والحفاظ على كرامة المعلم والطالبات وحفظ الأخلاق والالتزام بالآداب العامة ..اتخذت الإدارات التعليمية في الإسكندرية قرارا بفصل طالبتين لسوء سلوكهما، وعلى النقيض كرم تعليم بني سويف طالبات مدرسة إهناسيا الثانوية بنات لحسن أخلاقهما..

أجرى الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حوارًا أبويًا مفتوحًا مع طالبات مدرسة إهناسيا الثانوية بنات، استمع خلاله إلى آرائهن ومقترحاتهن، مؤكدًا أن جميع القيادات التعليمية تعمل من أجل مصلحة الطلاب والطالبات، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وداعمة تساعدهم على التفوق والنجاح.

وشدد وكيل الوزارة على أن الطالبات هن محور العملية التعليمية، وأن دعمهن نفسيًا وتعليميًا يأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن كرامة الطالب خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف، مؤكدًا أن أي موقف يتم تداوله أو يثير نقاشًا داخل المجتمع التعليمي يتم التعامل معه بكل جدية، وبما يحفظ الحقوق الأدبية والإنسانية للطلاب، ويعزز الثقة بينهم وبين القائمين على العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، التقى وكيل الوزارة بإحدى الطالبات وولي أمرها، في إطار الحرص على الاستماع المباشر والتواصل الإيجابي مع الحالات التي حظيت باهتمام خلال الفترة الأخيرة، حيث أجرى معها حوارًا أبويًا استمع فيه إلى طموحاتها، إذ عبّرت عن أمنيتها في الالتحاق بكلية الشرطة مستقبلًا، فيما أعرب  عن دعمه الكامل لها ولكل طالب وطالبة، مؤكدًا أن كل طالب وطالبة محل تقدير واهتمام.

كما أعرب ولي الأمر عن تقديره لهذا الاهتمام والدعم المعنوي، مؤكدًا ثقته في حرص القيادات التعليمية على مصلحة أبنائهم.

وكان وكيل الوزارة قد شهد طابور الصباح بالمدرسة، بحضور مدير إدارة إهناسيا التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، حيث تابع انتظام اليوم الدراسي والتزام الطالبات بالحضور.

كما تفقد عددًا من الفصول الدراسية، لمتابعة سير العملية التعليمية وأداء الطالبات لامتحان شهر أبريل، مؤكدًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وفي ختام الزيارة، أشاد وكيل الوزارة بمستوى الانضباط داخل المدرسة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ويصون كرامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرار لجنة الحماية المدرسية في ضوء لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي،أنه بشأن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي عما حدث بفصول خدمات مدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بإدارة العجمي التعليمية بسبب خلافات شخصية بين الطالبات خارج المدرسة ، تم  فصل الطالبتين المعتديتين على زميلتهما لمدة عام وإيقافهما لحين انتهاء التحقيقات ، وإحالة مدير المدرسة ومسئولي الإشراف للتحقيق العاجل .

وشدد ( أبوزيد ) في تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية على ضرورة عقد وتنظيم  العديد من ندوات التوعية السلوكية للطلاب وعقد لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور بشكل دوري منتظم لإشراك الأسرة في تعديل سلوك الطلاب ، كما شدد على اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة مع الطلاب المخالفين وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي .

