بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة مايا دياب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة مايا دياب..

وتألقت مايا، فى الصور بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانًا باللون البنفسجى ذات الأكمام الطويلة ومكشوف الظهر بالكامل .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل بطريقة جذابة التي تتناسب مع ستايل الفستان.

وتتميز مايا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت تصريحات مايا دياب، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد تعبيرها عن حزنها وغضبها من الأوضاع الحالية في لبنان، في ظل ما وصفته بحالة التشتت والانقسام في الآراء داخل المجتمع.

وكتبت مايا من خلال حسابها الشخصي اكس: "لبنان بلد يجب أن يحكمه شخص واحد، رأي واحد، رؤية واحدة ونظرية واحدة لأن ما يحصل اليوم في لبنان ليس له علاقة لا بالحرية ولا بالديمقراطية ،اصلاً لا تليق بنا الحرية والديمقراطية وبالزمانات كتبت عن نوع حكم لازم يحكمنا قامت القيامة على كلامي.

وتابعت: "شعب غير منسجم ولا متجانس، مئة وجهة نظر بالثانية الواحدة، منابر مفتوحة ليلّي بيفهم وليلّي ما بيفهم، تشتيت الناس بآراء مضادة لبعضها وكل رأي له مرجعية سياسية أو عقيدة معقّدة، حلّنا الوحيد ديكتاتورية مقنّعة أو وقحة ما بتفرق، بس بتفرق النتيجة.. بلد يمشي برؤية واحدة وبس والكل وراها والقصاص صارم..