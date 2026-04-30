بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور بهذه الإطلالة .. صور

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بشرى

تألقت بشرى في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بلوزة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما بليزر لامع.

انتعلت بشرى حذاء ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.