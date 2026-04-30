رقم 15 يربك الزمالك.. الإدارة تتحرك عبر خطة إنقاذ الأبيض من الغياب القاري
الرئيس السيسي يعلن عن منح استثنائية وقرارات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة
دم الفجر في أولاد نصير.. ثأر يُنهي حياة أربعيني أثناء توجهه للصلاة بسوهاج
رئيس اتحاد العمال : مصر تشهد إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة
أجواء استثنائية قبل القمة 132.. معلومات بارزة عن دخول الجماهير لـ مباراة الأهلي والزمالك
«ميلانو» تحتفي بـ«الرجل ذو القبعة».. زاهي حواس يُواصل جولته الإيطالية وسط اهتمام إعلامي ودبلوماسي |صور
الحرس الثوري: الشعب الإيراني يؤكد دائما على سياسة حسن الجوار
التكييف في الصيف .. كيف تستفيد منه دون الإضرار بصحتك؟
الرئيس السيسي: "صنع في مصر" هدف استراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستدام
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس اتحاد العمال : مصر تشهد إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا اللقاء يتجاوز حدود الاحتفال التقليدي ليصبح لحظة تُجدد فيها الدولة عهدها الراسخ بدعم العمل، وتؤكد أن البناء الحقيقي للأوطان يبدأ من قلب مواقع الإنتاج. وأشار الجمل إلى أن ما تشهده مصر اليوم ليس مجرد تطوير عابر، بل هو عملية إعادة تأسيس شاملة لدولة حديثة تبني قدراتها وتُحسن إدارة مواردها وتواجه التحديات العالمية برؤية واضحة، مشدداً على أن العامل المصري لم يعد مجرد عنصر إنتاج، بل صار ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الوطني وقوة الاقتصاد.

وأوضح رئيس اتحاد العمال أن مسار الجمهورية الجديدة يتسع لجميع السواعد؛ حيث يبرز دور الشباب كحاملين لطاقة التغيير، وتتجلى المرأة المصرية كشريك أصيل في الإنتاج تتحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار. وأضاف الجمل أن التنظيم النقابي، من خلال الاتحاد العام ونقاباته ولجانه، أصبح جزءاً فاعلاً في معادلة التوازن داخل الدولة، حيث ينطلق من مبدأ راسخ بأنه "لا تنمية بلا عمل، ولا عمل بلا استقرار، ولا استقرار بلا دولة قوية تحمي مسارها"، مؤكداً أن العمل النقابي اليوم بات أكثر التصاقاً بالواقع وأكثر تأثيراً في استقرار الدولة المصرية التي تُبنى بالفعل لا برد الفعل.

وفي استعراضه لجهود الاتحاد، أشار الجمل إلى التركيز المكثف على تعزيز التواجد النقابي داخل مواقع العمل ودعم الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لإدارة علاقات العمل، مع إيلاء اهتمام خاص بملف العمالة غير المنتظمة وإدراجها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية. كما لفت إلى الطفرة التي تشهدها منظومة التدريب والتأهيل لمواكبة التحول الرقمي وتحسين بيئة السلامة المهنية، فضلاً عن تعزيز الحضور النقابي المصري على المستويين الإقليمي والدولي بما يعكس القوة الناعمة للدولة المصرية في الخارج.

ووجه رئيس الاتحاد رسالة مباشرة للرئيس الجمهورية، مثمناً فيها الدعم المستمر للحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومؤكداً أن ما تحقق في ملف التشريعات، وعلى رأسه قانون العمل الجديد، يمثل خطوة جوهرية نحو عقد اجتماعي حديث يعيد ضبط العلاقة بين العمل والإنتاج والدولة. واختتم الجمل كلمته بتجديد العهد للقيادة السياسية بأن يظل عمال مصر في قلب معركة البناء، يرفعون رؤوسهم فخراً بكونهم شركاء في تأسيس المستقبل، واضعين نصب أعينهم أن الدولة لا تُصان بالشعارات بل بالإرادة والوعي والعمل المتواصل.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

النائب سعيد العماري يطالب بتطوير مركز شباب وإنشاء نادٍ رياضي خلال زيارة وزير الشباب لسيناء

المؤتمر: عمال مصر الركيزة الأساسية وداعم رئيسي لمسار التنمية والاستقرار

طلب إحاطة يكشف مخاطر التنفيذ في برنامج التنمية الحكومي

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

