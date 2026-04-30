رئيس اتحاد العمال : مصر تشهد إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا اللقاء يتجاوز حدود الاحتفال التقليدي ليصبح لحظة تُجدد فيها الدولة عهدها الراسخ بدعم العمل، وتؤكد أن البناء الحقيقي للأوطان يبدأ من قلب مواقع الإنتاج. وأشار الجمل إلى أن ما تشهده مصر اليوم ليس مجرد تطوير عابر، بل هو عملية إعادة تأسيس شاملة لدولة حديثة تبني قدراتها وتُحسن إدارة مواردها وتواجه التحديات العالمية برؤية واضحة، مشدداً على أن العامل المصري لم يعد مجرد عنصر إنتاج، بل صار ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الوطني وقوة الاقتصاد.

وأوضح رئيس اتحاد العمال أن مسار الجمهورية الجديدة يتسع لجميع السواعد؛ حيث يبرز دور الشباب كحاملين لطاقة التغيير، وتتجلى المرأة المصرية كشريك أصيل في الإنتاج تتحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار. وأضاف الجمل أن التنظيم النقابي، من خلال الاتحاد العام ونقاباته ولجانه، أصبح جزءاً فاعلاً في معادلة التوازن داخل الدولة، حيث ينطلق من مبدأ راسخ بأنه "لا تنمية بلا عمل، ولا عمل بلا استقرار، ولا استقرار بلا دولة قوية تحمي مسارها"، مؤكداً أن العمل النقابي اليوم بات أكثر التصاقاً بالواقع وأكثر تأثيراً في استقرار الدولة المصرية التي تُبنى بالفعل لا برد الفعل.

وفي استعراضه لجهود الاتحاد، أشار الجمل إلى التركيز المكثف على تعزيز التواجد النقابي داخل مواقع العمل ودعم الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لإدارة علاقات العمل، مع إيلاء اهتمام خاص بملف العمالة غير المنتظمة وإدراجها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية. كما لفت إلى الطفرة التي تشهدها منظومة التدريب والتأهيل لمواكبة التحول الرقمي وتحسين بيئة السلامة المهنية، فضلاً عن تعزيز الحضور النقابي المصري على المستويين الإقليمي والدولي بما يعكس القوة الناعمة للدولة المصرية في الخارج.

ووجه رئيس الاتحاد رسالة مباشرة للرئيس الجمهورية، مثمناً فيها الدعم المستمر للحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومؤكداً أن ما تحقق في ملف التشريعات، وعلى رأسه قانون العمل الجديد، يمثل خطوة جوهرية نحو عقد اجتماعي حديث يعيد ضبط العلاقة بين العمل والإنتاج والدولة. واختتم الجمل كلمته بتجديد العهد للقيادة السياسية بأن يظل عمال مصر في قلب معركة البناء، يرفعون رؤوسهم فخراً بكونهم شركاء في تأسيس المستقبل، واضعين نصب أعينهم أن الدولة لا تُصان بالشعارات بل بالإرادة والوعي والعمل المتواصل.