عمرو أديب: المغرب قدمت أداء مرعبا أمام البرازيل.. وأصبحت مرشحة للفوز بكأس العالم

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما قام به منتخب المغرب أمس أمام البرازيل، شيء مرعب ومذهل، وأصبحت المغرب من الدول المرشحة للفوز بكأس العالم، وأصبح لديهم طمع كبير وطمعهم موجود بشكل لا يصدق.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، نهاية اللقاء كانت البرازيل تعاني أمام المغرب، وكانت تسعى لإنهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، مؤكدا أن منتخب المغرب قدم أداء مشرفا.

منتخب قطر تعادل أمام سويسرا

وواصل عمرو أديب حديثه: المغرب فريق محترم وفرقة مشرفة وقدمت أداء مشرفا، وأيضا منتخب قطر تعادل أمام سويسرا.