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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: نترقب مدفع الاتفاق بين إيران وأمريكا.. والغارات على الضاحية الجنوبية أخرت إتمامه

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه نحن الأن في إنتظار مدفع الإتفاق بينن إيران وأمريكا، خاصة أنه كان هناك تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب بأن الإتفاق سيتم على بعد ساعات، وان الغارة المكثفة التي قامت بها إسرائيل على الضاحية الجنوبية بلبنان، أدت لتأخير الإتفاق.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، أن إيران من الممكن أن ترد على إستهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية بلبنان، ولكن ترامب يرغب في حدوث اتفاق مع إيران.

 مثلما يحدث في كل المعاهدات

سيتم التوقيع على الإتفاق بشكل إلكتروني، وليس على مائدة مفاوضات مثلما يحدث في كل المعاهدات.

عمرو أديب إيران أمريكا ترامب إسرائيل

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