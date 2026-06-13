عمرو أديب : الحكومة عزمت أمرها وحددت عن قيمة معينة كبديلة للدعم

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الدولة اتخذت قرارها بالتحول من الدعم العينى إلى دعم نقدى.

وأوضح أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، أن الحكومة عزمت أمرها وحددت عن قيمة معينة كقيمة بديلة للدعم.

وبين أن الدعم النقدى سيكون على كارت أو بطاقة، على أن يتم شراء سلع بالكميات التى يحتاجها المواطن.

وأشار إلى أن الدولة ترى ضرورة فى هذا التحول وقف الهدر الذى كان يحدث فى منظومة الخبز.

دعا أديب إلى التريث فى التفاصيل الخاصة بهذا التحول، مشيرًا إلى أن الأمر يؤثر على عشرات الملايين من المواطنين.

وأوضح أى فكرة يتم تطبيقها يجب اختبارها أولًا ثم التريث فى التطبيق لأن هذا النظام جديد ولم تعرف مصر عنه شيئًا من قبل، مؤكدا أن المشكلات دائمًا ما تكمن فى التفاصيل.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على هذا الملف كثيرًا ولديهم الكثير من التفاصيل، مشددًا أن هذا التحول يجب أن يُناقَش بشكل مجتمعى ليكون المواطن على علم بكل هذه التفاصيل.

وطالب بأن يركز الدعم على غير القادرين لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم، داعيا الأحزاب إلى مناقشة هذا الملف بكل تفاصيل هذا الملف لأنه يخص أغلب المواطنين.