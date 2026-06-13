عمرو أديب: الدعم النقدي هيكون على كارت أو بطاقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبدو أن الدولة اتخذت قرارًا بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، أن الدعم النقدي سيكون على كارت أو بطاقة، على أن يتم شراء سلع بالكميات التي يحتاجها المواطن.

وأوضح أن الدولة ترى ضرورة في هذا التحول وقف الهدر الذي كان يحدث في منظومة الخبز، داعيًّا إلى التريث في التفاصيل الخاصة بهذا التحول.

ونوه إلى أن الأمر يؤثر على عشرات الملايين من المواطنين، موضحًا أن الحكومة عزمت أمرها وحددت عن قيمة معينة كقيمة بديلة للدعم، وأن النظام سيكون تحت رقابة مشددة.

وأردف أن أي فكرة يتم تطبيقها يجب اختبارها أولًا ثم التريث في التطبيق لأن هذا النظام جديد ولم تعرف مصر عنه شيئًا من قبل، مؤكدا أن المشكلات دائمًا ما تكمن في التفاصيل.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على هذا الملف كثيرًا ولديهم الكثير من التفاصيل، موضحًا أن هذا التحول يجب أن يُناقَش بشكل مجتمعي ليكون المواطن على علم بكل هذه التفاصيل.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ هم المعنيون بمناقشة هذا الأمر باعتبارهم قادمين من مناطق الجمهورية المختلفة، مؤكدا أن الدعم يجب أن يركز على دعم غير القادرين لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم.

وتابع: «مناقشة ملف الدعم مسئولية أعضاء مجلسي النواب والشيو خ إلى يوم الدين.. لا يجب أن يدخل هذا الملف إلى مجلس النواب ويخرج دون حدوث شيء.. وأدعو الأحزاب إلى مناقشة هذا الملف بكل تفاصيل هذا الملف لأنه يخص أغلب المواطنين».