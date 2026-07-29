مصرع مسن في حادث تصادم دراجة نارية وميكروباص بدائري المنيا

لقي شخص مسن مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على الطريق الدائري بمركز المنيا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري، أسفر عن وفاة خضر. ع. ع 66 عامًا، والمقيم بإحدى قرى مركز المنيا متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها المتوفى وسيارة ميكروباص أثناء سيرهما بالطريق الدائري، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها وظروف حدوثها.

من جانبها، قررت النيابة العامة انتداب الدكتور يوحنا سمير، مفتش صحة مركز المنيا، لمناظرة الجثمان وإعداد التقرير الطبي اللازم لبيان سبب الوفاة، والذي كشف في تقريره ان سبب الوفاء اثر نزيف بالمخ نتج عن تصادم الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصريح الدفن وتسليم الجثمان لاهليته.