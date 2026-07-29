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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون بين محافظة المنيا والهيئة العربية للتصنيع

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض
نتيجة الثانوية العامة 2026

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، في إطار زيارة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوي، والوقوف على نسب الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد طارق محمود السيد، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ورحب المحافظ برئيس الهيئة والوفد المرافق، مؤكدًا أن الزيارة تعكس قوة الشراكة والتنسيق المستمر بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتنفيذ المشروعات القومية وفق رؤية الدولة المصرية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل المشروع التنموي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت رسم ملامح الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متكاملة تحقق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن المرحلة الأولى بالمحافظة تتضمن تنفيذ 3199 مشروعًا بتكلفة تقترب من 70 مليار جنيه داخل 5 مراكز و192 قرية و757 تابعًا وعزبة، بما يخدم نحو 3 ملايين مواطن.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي جميع مشروعات المبادرة بالتنسيق مع الجهات المنفذة، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، مع العمل على إزالة أي معوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ودخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل بكامل إمكاناتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،، بسرعة إنجاز المشروعات القومية والتنموية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يضمن تقديم خدمات متطورة للمواطنين ويعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمّن رئيس الهيئة التعاون الوثيق مع محافظة المنيا، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل أحد أهم عوامل نجاح مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحقيق معدلات تنفيذ متميزة على أرض الواقع.

كما بحث الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون المشترك والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وتوفير احتياجات الجهات المختلفة بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الهيئة استعداد الهيئة لتوفير مختلف المنتجات والأجهزة الكهربائية المصنعة بمصانعها، تمهيدًا لإقامة معرض دائم أو مؤقت بمحافظة المنيا لطرحها بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بمنتجات وطنية عالية الجودة.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ المنيا ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الدروع التذكارية، تقديرًا للتعاون المشترك بين الجانبين ودوره في دعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا حياة كريمة مشروعات

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