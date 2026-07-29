«بشكتاش» يهتم بالتعاقد مع لاعب ليفربول بعد فشل صفقة «صلاح»

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي بشكتاش التركي، بالتعاقد مع فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول الإنجليزي بعد فشل صفقة محمد صلاح.

ووفقًا لصحيفة "turkiyegazetesi"، فإن إدارة بشكتاش بعد رفض الاستجابة لشروط إتمام صفقة محمد صلاح، رغم استعدادها لتحمل تكلفة تصل إلى 20 مليون يورو لمدة موسم واحد لإتمام الصفقة، ومع انهيار المفاوضات، احتفظ النادي بهذه الميزانية وقرّر إعادة توجيهها لدعم عدة مراكز بدلًا من إنفاقها على صفقة واحدة.

ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال الميزانية المتوفرة لإبرام أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية، بهدف زيادة عمق التشكيلة وتلبية احتياجات الفريق، وهو ما يمنح الإدارة مرونة أكبر في التحرك داخل سوق الانتقالات.

غلق ملف «صلاح»

وبعد إغلاق ملف محمد صلاح، أعاد بشكتاش فتح ملف الإيطالي فيديريكو كييزا، جناح ليفربول، والذي كان ضمن اهتمامات النادي في وقت سابق.

واختتمت التقارير إلى أن المدرب فينتشنزو إيتاليانو يضع اللاعب على رأس أولوياته، خاصة في ظل عدم شعوره بالاستقرار مع فريقه الحالي، ويعتزم التدخل شخصيًا لإقناعه بخوض التجربة في الدوري التركي.

وفي إطار تدعيم الخط الخلفي، يواصل بشكتاش بحثه عن مدافع جديد، إذ وضع الألماني جيف تشابوت، لاعب شتوتجارت، ضمن قائمة أهدافه.