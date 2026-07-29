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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
عبد الفتاح تركي
نتيجة الثانوية العامة 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 23 أغسطس 2026، وفق ما أعلنته وزارة المالية، وذلك بعد تطبيق الزيادة السنوية في المرتبات التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر يوليو، والتي رفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، مع إقرار العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي، وهو ما جعل موعد صرف مرتبات أغسطس من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا وبحثًا من جانب الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

ويتابع العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف المرتبات بصورة مستمرة، لمعرفة مواعيد إتاحة المستحقات المالية وأيام صرف المتأخرات، إلى جانب أماكن الحصول على المرتبات، خاصةً بعد القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين.

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موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 23 أغسطس 2026، وذلك لجميع العاملين بالجهات الحكومية وفق الجدول الزمني المحدد للصرف.

كما أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة.

ويأتي الإعلان المبكر عن مواعيد الصرف في إطار تنظيم عمليات صرف المرتبات وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام أمام منافذ الصرف.

زيادة الحد الأدنى للأجور في 2026

شهد العام الجاري 2026 تطبيق الزيادة السنوية في المرتبات خلال شهر يوليو، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، مشيرًا إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 77.5 مليار جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن القرارات الخاصة بالأجور التي تم تطبيقها خلال العام الجاري، بما ينعكس على دخول العاملين في مختلف الجهات الحكومية.

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أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

تُصرف مرتبات شهر أغسطس 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة في مختلف المحافظات، بما يتيح للعاملين إمكانية الحصول على مستحقاتهم بسهولة خلال فترة الصرف.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وهو ما يمنح العاملين مرونة في اختيار الوقت المناسب للحصول على مستحقاتهم.

وزارة المالية تدعو إلى عدم التزاحم أثناء صرف المرتبات

أهاب أحمد كجوك، وزير المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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ويهدف هذا التوجيه إلى تنظيم عملية صرف المرتبات وتجنب الازدحام، مع ضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم بسهولة خلال الفترة المخصصة للصرف، في ظل توافر المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك في مختلف المحافظات.

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