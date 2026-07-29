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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي

سيارات كروس أوفر 2027 في مصر
سيارات كروس أوفر 2027 في مصر
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوفر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك S2، ونيسان جوك، ورينو كارديان، ونيسان ماجنايت، وكاي ي اكس 3 برو .

جاك S2 موديل 2026

تحصل سيارة جاك S2 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 175 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك S2 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 709 آلاف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 739 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه.

نيسان جوك موديل 2027

تستمد سيارة نيسان جوك موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

نيسان جوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و174 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و245 ألف جنيه.

رينو كارديان موديل 2026

قوة سيارة رينو كارديان موديل 2026 تصل إلي 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه.

نيسان ماجنايت موديل 2027

عزم دوران سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 يصل إلى 152 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

نيسان ماجنايت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 788 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 848 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 868 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه.

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلى 51 لترا، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 51 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 910 آلاف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2026 2027 جاك S2 موديل 2026 نيسان جوك موديل 2027 جوك موديل 2027 كارديان موديل 2026 نيسان ماجنايت موديل 2027 ماجنايت نيسان ماجنايت

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