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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس جي كلاس 2026 كابريوليه | صور

مرسيدس جي كلاس موديل 2026
مرسيدس جي كلاس موديل 2026
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس جي كلاس موديل 2026، وتنتمي جي كلاس لفئة السيارات الكابريوليه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين التصميم الكلاسيكي الأيقوني وتجربة القيادة المكشوفة .

مرسيدس جي كلاس موديل 2026

مواصفات مرسيدس جي كلاس موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف قماشي قابل للطي يتجمع بأسلوب هندسي متطور خلف المقاعد الخلفة، وبها هيكل حماية عريض خلف الصف الثاني لحماية الركاب ولضمان الصلابة الهيكلية لـ مرسيدس جي كلاس، وتم دمج مصباح المكابح الثالث الذكي مباشرة داخل غطاء العجلة الاحتياطية الخلفية ليمحنها مظهر أنيق ومبتكر.

مرسيدس جي كلاس موديل 2026

وتم الحفاظ في سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026، على جزء معدني ثابت صغير أعلى المقاعد الأمامية لتعزيز الانسيابية والأمان أثناء السرعات العالية.

محرك مرسيدس جي كلاس موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 577 حصان، وعزم دوران يبلغ 849 نيوتن/متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية فقط، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس جي كلاس موديل 2026

مرسيدس جي كلاس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 380 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

مرسيدس جي كلاس موديل 2026

يعود تاريخ مرسيدس بنز إلى عام 1886 مع اختراع كارل بنز لأول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي، وظهور محركات جوتليب دايملر، قبل أن تندمج الشركتان رسمياً في عام 1926 لتولد العلامة الشهيرة التي تواصل ريادتها الفاخرة عالمياً حتى اليوم .

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