شاومي تتفوق على بورش بسيارة كهربائية بقوة 1527 حصانًا

تواصل شركة “شاومي” الصينية إبهار قطاع السيارات الرياضية الكهربائية، بعدما رُصد نموذج تجريبي جديد من طرازها الكهربائي الفائق أثناء خضوعه لاختبارات جافة وقاسية على حلبة "نوربورجرينغ" الشهيرة في ألمانيا.

وظهر النموذج الذي يُعتقد أنه يحمل اسم "SU7 Ultra Extreme" بتعديلات هيكلية وديناميكية مخصصة للحلبات، بهدف تقليل الزمن المسجل سابقًا واستهداف الأرقام القياسية لسيارات بورشة ويانج وانج المخصصة للإنتاج التجاري.

تحسينات ديناميكية وتصميم مخصص للحلبات

يتميز النموذج الاختباري الموه الملقب بـ "Ultra Extreme" بجسد خارجي معدل يعزز القوة الخافضة (Downforce) أثناء السير على السرعات العالية.

واشتملت التعديلات على جناح خلفي ضخم، وموزع هواء خلفي أكثر بروزًا، وصادم أمامي معاد تصميمه لتوجيه الهواء بكفاءة عبر منعطفات حلبة نوربورجرينغ البالغ عددها 73 منعطفًا على مسافة 20.8 كم.

وتأتي هذه التعديلات الميكانيكية لمنح السيارة ثباتًا أعلى وقدرة أكبر على مناورة المنعطفات السريعة مقارنة بالنسخة القياسية.

منظومة قوة فائقة وتسارع يستهدف الأرقام القياسية

تعتمد السيارة على منظومة دفع ثلاثية المحركات تولد قوة إجمالية تبلغ 1527 حصانًا، مما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 1.98 ثانية فقط دون احتساب خطوة الانطلاق.

وتضع هذه أرقام الأداء المذهلة سيارة شاومي في منافسة مباشرة مع طرازات فائقة القوة مثل "لوسيد اير سافاير" وطرازات تيسلا القياسية، بينما تعكف الأطقم الهندسية على مطاردة زمن أسرع على المسار الألماني لتجاوز الأرقام المسجلة سابقًا.

المنافسة الشرسة على لقب أسرع سيارة كهربائية

سجلت نسخة "SU7 Ultra" المجهزة بالحزمة الرياضية زمنًا قدره 7:04.957 دقائق على الحلبة متفوقة على سيارة "ريماك نيفيرا" بـ 0.341 ثانية. غير أن المنافسة اشتدت مؤخرًا مع تسجيل سيارة "يانج وانج U9 Xtreme" زمنًا قدره 6:59.157 دقائق، وتصدر سيارة "بورش تايكان توربو GT" المزودة بالحزمة الخاصة زمنًا قدره 6:55.533 دقائق.

وتهدف شاومي من خلال فئة Extreme إلى انتزاع اللقب مجددًا وتأكيد تفوقها في قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء.