ماذا تقدم بي إم دبليو i4 الكهربائية الجديدة ؟

تواصل بي إم دبليو العريقة تعزيز تواجدها عالميًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، من خلال تقديم العديد من الطرازات التي تعتمد على منظومات الدفع الكهربائية بالكامل.

وتضم قائمة BMW عددًا من الإصدارات التي تنتمي إلى فئات مختلفة، ومن بينها طرازات الفئة الرابعة، وتحديدًا السيارة BMW i4، التي تتوفر بعدة تجهيزات تختلف من ناحية مستويات القوة والأداء.

بي إم دبليو i4

محركات وأداء بي إم دبليو i4

تبدأ بي إم دبليو i4 بالفئة eDrive35 التي تعتمد على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتنتج قوة تبلغ 286 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

كما تسجل استهلاكًا للطاقة يبلغ 15.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، بينما يصل مدى القيادة إلى 500 كيلومتر، مع قدرة على الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوانٍ.

بي إم دبليو i4

بي إم دبليو في i4 فئة eDrive40

تقدم نسخة eDrive40 بمحرك كهربائي واحد ونظام الدفع الخلفي، حيث ترتفع القوة إلى 340 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 430 نيوتن متر، وتبلغ معدلات استهلاك الطاقة 15.4 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 600 كيلومتر، وهو الأعلى بين الفئات المطروحة، كما تنخفض مدة التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة إلى 5.6 ثانية.

نسخة xDrive40 ونظام الدفع الكلي

تأتي فئة xDrive40 ضمن الخيارات المزودة بنظام الدفع الكلي، المعتمدة على محركين كهربائيين يعملان مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 401 حصان مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، بينما يبلغ استهلاك الطاقة 16.6 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 548 كيلومترًا، إلى جانب قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثانية.

بي إم دبليو i4

فئة M50 xDrive الأعلى تجهيزًا

تعتلي نسخة M50 xDrive قمة مجموعة بي إم دبليو i4 بفضل اعتمادها على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، ما يرفع القوة الإجمالية إلى 544 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 795 نيوتن متر.

وتستهلك هذه الفئة 17.5 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، مع مدى قيادة يبلغ 522 كيلومترًا، وتحتاج إلى 3.9 ثانية فقط للوصول من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.