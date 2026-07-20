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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو M2 موديل 2026 في السوق السعودي

بي إم دبليو M2 موديل 2026
بي إم دبليو M2 موديل 2026
صبري طلبه

تقدم بي إم دبليو مجموعة واسعة من سياراتها في السوق السعودي، وتأتي إصدارات الفئة الثانية ضمن أبرز الخيارات التي توفرها العلامة الألمانية، فيما تمثل M2 النسخة الأعلى أداءً داخل هذه العائلة.

أبعاد بي إم دبليو M2 موديل 2026

تحافظ بي إم دبليو M2 على تصميمها الرياضي المدمج، إذ يبلغ طول السيارة 4,580 مم، بينما يصل العرض إلى 1,887 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,403 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,747 مم.

بي إم دبليو M2

ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 1,700 و1,800 كيلوجرام بحسب التجهيزات، كما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 390 لترًا، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية  LEDذات تصميم حاد، مع عجلات رياضية بقياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف.

محرك بي إم دبليو M2 موديل 2026 سداسي الأسطوانات 

تعتمد الفئة الأولى من بي إم دبليو M2 موديل 2026 على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

وتبلغ قوة المحرك 473 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 600 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى 285 كيلومترًا في الساعة، في حين تحتاج السيارة إلى 4.1 ثانية فقط للتسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

بي إم دبليو M2

بي إم دبليو M2 موديل 2026 MT

توفر بي إم دبليو أيضًا نسخة M2 MT المزودة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مع الاحتفاظ بالمحرك نفسه المكون من ست أسطوانات بسعة 3.0 لتر وشاحن توربيني، إضافة إلى نظام الدفع الخلفي.

وتنتج هذه الفئة القوة نفسها البالغة 473 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، كما تبلغ سرعتها القصوى 285 كيلومترًا في الساعة. وتحقق السيارة تسارعًا من السكون إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.9 ثانية.

بي إم دبليو M2

سعر بي إم دبليو M2 موديل 2026 في السعودية

تطرح بي إم دبليو M2 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 385,250 ريال.

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