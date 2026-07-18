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أسعار بي إم دبليو X6 موديل 2026 في السوق السعودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي إم دبليو X6 موديل 2026 في السوق السعودي

بي ام دبليو X6 موديل 2026
بي ام دبليو X6 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل بي ام دبليو X6 تعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها BMW، بعدما انطلقت للمرة الأولى عالميًا عام 2008، لتصبح مع مرور السنوات من أبرز الطرازات التي تجمع بين التصميم الرياضي والعملية.

أبعاد بي ام دبليو X6 موديل 2026

تعتمد بي ام دبليو X6 موديل 2026 على أبعاد خارجية تعكس شخصيتها الرياضية، حيث يبلغ طول السيارة 4.938 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.015 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.693 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.972 متر.

ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2.395 طن، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 580 لترًا، كما تأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب جنوط رياضية قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، مع سقف بانوراما.

بي ام دبليو X6 موديل 2026

الفئة الأعلى أداءً بمحرك V8 

تتصدر فئة X6 M Competition قائمة الطرازات من حيث الأداء، إذ تعتمد على محرك بنزين توين تيربو ثماني الأسطوانات بسعة 4.4 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع كلي، كما تسجل السيارة متوسط استهلاك وقود يبلغ 9.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود سعته 83 لترًا.

وتولد هذه المنظومة قوة تصل إلى 625 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 750 نيوتن متر، وهو ما يمكن السيارة من التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، قبل الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 290 كيلومترًا في الساعة. 

فئة X6 M60i xDrive

تقدم أيضًا فئة X6 M60i xDrive، التي تعتمد على محرك بنزين توين تيربو ثماني الأسطوانات بسعة 4.4 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع رباعي. 

وينتج المحرك قوة تبلغ 530 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 250 كيلومترًا في الساعة، وتسجل هذه الفئة معدل استهلاك وقود يبلغ 9.9 كيلومتر لكل لتر، مع الاحتفاظ بخزان الوقود نفسه بسعة 83 لترًا.

بي ام دبليو X6 موديل 2026

BMW X6 الفئة الأساسية 

تأتي فئة X6 xDrive40i بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع كلي، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 381 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 520 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، كما تحقق معدلات استهلاك الوقود تصل إلى 12.2 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 83 لترًا.

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2026 في السعودية

تطرح بي ام دبليو X6 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 761,645 ريال.

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