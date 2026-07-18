رولز رويس فانتوم بتجهيزات عالية الفخامة.. صور

تعد رولز رويس واحدة من أعرق الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة على مستوى العالم، إذ تعود بداياتها إلى مطلع القرن العشرين عندما تأسست في المملكة المتحدة.

واستطاعت خلال سنوات قليلة أن ترسخ مكانتها كأحد أبرز الأسماء في هذه الفئة بفضل اهتمامها الكبير بجودة التصنيع والحرفية، وعلى مدار تاريخها قدمت الشركة مجموعة من الطرازات التي تركت بصمة واضحة في عالم السيارات.

رولز رويس فانتوم

وتعتبر طرازات جوست وكولينان وسبيكتر ورايث وداون من ابرز الاصدارات التي قدمتها العلامة، إلى جانب فانتوم التي تمثل الطراز الأبرز في تاريخ العلامة، حيث ارتبط اسمها بمستويات عالية من الفخامة والتجهيزات.

محرك رولز رويس فانتوم

تعتمد رولز رويس فانتوم على محرك بنزين توين تيربو مكون من 12 أسطوانة على شكل V بسعة 6.75 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

رولز رويس فانتوم

وتبلغ قوة المحرك 571 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 900 نيوتن متر، وهو ما ينعكس على قدرة السيارة على الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومترًا في الساعة.

رولز رويس فانتوم بتجهيزات فاخرة

تحرص رولز رويس على تقديم مستوى مرتفع من الراحة داخل فانتوم، حيث تضم المقصورة مقاعد كهربائية مكسوة بالجلد الفاخر مع إمكانية ضبط وضعيات الجلوس، إلى جانب تقنيات التدفئة والتبريد ووظائف التدليك.

كما زودت السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق يسمح بتوزيع درجات الحرارة بصورة مستقلة، بالإضافة إلى ثلاجة مدمجة ضمن التجهيزات الداخلية، وسقفًا مضيئًا، وشاشات عرض متعددة، ووحدة مخصصة للتحكم في أنظمة المناخ والصوت.

رولز رويس فانتوم

رولز رويس فانتوم وأنظمة السلامة والمساعدة

تضم رولز رويس فانتوم مجموعة من أنظمة السلامة وتقنيات دعم السائق، إذ تأتي السيارة مزودة بكاميرات للرصد الخارجي وحساسات للمساعدة عند الركن، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، كما تتضمن تجهيزاتها نظام مراقبة النقاط العمياء، وتقنية الحفاظ على المسار.

رولز رويس فانتوم

كما تضم السيارة مجموعة من الوسائد الهوائية التي توفر حماية للركاب، وتشمل أنظمة الأمان أيضًا نظامي ABS وEBD لتعزيز كفاءة المكابح، إلى جانب مثبت سرعة تكيفي، وقفل مركزي للأبواب، مع بصمة خارجية.