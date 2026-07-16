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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. تبدأ من 535 ألف جنيه

أرخص السيارات في مصر
أرخص السيارات في مصر
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، بحسب التجهيزات والتصميمات، إلى جانب تنوع الأسعار، وهي نقطة مهمة تشغل بال الكثيرين من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تستمد سوزوكي ألتو قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 675,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، ويتراوح سعر السيارة بين 730,000 و 815,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

دعمت السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تبدأ أسعار السيارة من 765,000 إلى 790,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، تتراوح الأسعار بين 755,000 و 815,000 جنيه.

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