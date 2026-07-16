"ندى"اسم تصدر المشهد خلال جولة رئيس مجلس الوزراء.. ما قصتها؟

أشاد الإعلامي حسام الدين حسين بقصة كفاح طالبة جامعية تعمل في أحد المصانع بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري، بعدما واصلت العمل منذ المرحلة الإعدادية لمساعدة أسرتها واستكمال دراستها، رغم مشقة السفر اليومي.

طالبة تجمع بين الدراسة والعمل

وقال حسام الدين حسين، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، إن الطالبة تدرس بالفرقة الثالثة في كلية التجارة، وتعمل منذ الصف الثالث الإعدادي لمساندة أسرتها، كما تسعى لتوفير نفقات تعليمها ومستقبلها.

4 ساعات سفر يوميًا

وأوضح أن الطالبة تسافر يوميًا من محافظة المنوفية إلى مقر عملها في أحد مصانع تغليف المنتجات الزراعية بمحافظة البحيرة، حيث تقضي نحو ساعتين في الذهاب ومثلهما في العودة، في نموذج يعكس الإصرار وتحمل المسؤولية.

لقاء مع رئيس الوزراء

وأشار إلى أن الطالبة التقت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالمصنع، واستغلت الفرصة لعرض معاناة أسرتها بسبب بعض الأعباء المالية والديون، مؤكدًا أنها تحدثت بأسلوب راقٍ وبعزة نفس.

نموذج يستحق التقدير

وأكد حسام الدين حسين أن مثل هذه النماذج تستحق الدعم والاحتفاء، لأنها تقدم رسالة إيجابية عن قيمة العمل والاجتهاد، معربًا عن أمله في أن تحظى الطالبة بالاستجابة والدعم، خاصة في ظل ما عُرف عن سرعة تفاعل الحكومة مع الحالات الإنسانية المشابهة.