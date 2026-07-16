جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

شهدت مراسم تقديم البلجيكي لياندرو تروسارد لاعبًا جديدًا في صفوف بشكتاش التركي، موقفًا لافتًا بعدما أطلقت جماهير النادي هتافات مدوية باسم النجم المصري محمد صلاح، مطالبة إدارة النادي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما أدى إلى توقف مراسم التقديم بشكل مؤقت.

وجاءت هتافات الجماهير في ظل الأنباء التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، والتي ربطت قائد منتخب مصر بالانتقال إلى بشكتاش، خاصة بعد تداول تقارير تفيد بوجود وكيل أعمال محمد صلاح في تركيا، وهو ما زاد من التكهنات حول وجود مفاوضات محتملة، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من النادي أو اللاعب.

التعاقد رسميًا مع الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد

وكان بشكتاش قد أعلن، الثلاثاء الماضي، التعاقد رسميًا مع الدولي البلجيكي لياندرو تروسارد قادمًا من أرسنال، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

تروسارد فضّل الانضمام

وخلال مراسم تقديم اللاعب، أعرب سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، عن سعادته بإتمام الصفقة، مؤكدًا أن تروسارد فضّل الانضمام إلى الفريق رغم تلقيه عروضًا أخرى.

وشارك تروسارد مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، قبل أن يودع "الشياطين الحمر" البطولة من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا.

انتقال اللاعب البلجيكي إلى بشكتاش

وجاء انتقال اللاعب البلجيكي إلى بشكتاش مع اقتراب عقده مع أرسنال من دخول عامه الأخير، بعدما وافق النادي الإنجليزي على رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وخلال مسيرته مع أرسنال، خاض تروسارد 174 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 36 هدفًا، وصنع 34 هدفًا، كما ساهم في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز والدرع الخيرية.

وتبقى مسألة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش في إطار التكهنات حتى الآن، في انتظار أي تحرك أو إعلان رسمي قد يحسم مستقبل قائد المنتخب المصري خلال الأيام المقبلة.