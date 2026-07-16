مورينتس يرشح لامين يامال لخلافة محمد صلاح في ليفربول

رشح فرناندو مورينتس، مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، نادي ليفربول للتعاقد مع نجم برشلونة الشاب لامين يامال، معتبرًا أنه الخيار المثالي لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح.

وأكد مورينتس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أنه سيكون سعيدًا برؤية يامال بقميص ليفربول، مشيرًا إلى أن انضمام لاعب إسباني بحجم موهبته سيمنح الفريق إضافة فنية كبيرة.

وقال: "سأكون سعيدًا للغاية إذا تعاقد ليفربول مع لامين يامال ليحل محل محمد صلاح. وجود لاعب إسباني في ليفربول سيضيف طابعًا مميزًا، وسنرى أحد أفضل المواهب في العالم بقميص الريدز".

وتابع: "أنا مشجع لريال مدريد وليفربول، لذلك سأتابع الفريقين باهتمام هذا الموسم، لكن تعويض لاعب بقيمة محمد صلاح لن يكون أمرًا سهلًا".

وتابع مورينتس: "يامال جناح أيمن شاب ينتظره مستقبل كبير، وبصفتي مشجعًا لريال مدريد، سيكون من الأفضل ألا أراه بقميص برشلونة، بل بقميص ليفربول، حيث سأستمتع بمشاهدته وهو يحقق الألقاب مع فريق أحبه".

ويأتي حديث مورينتس في وقت ارتبط فيه ليفربول بعدد من الأسماء لتعويض رحيل محمد صلاح، من بينها الفرنسي برادلي باركولا، إلا أن لامين يامال يبقى أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

ويبلغ يامال من العمر 19 عامًا، وخاض مع برشلونة 151 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 49 هدفًا، فيما تُقدر قيمته السوقية بنحو 200 مليون يورو.