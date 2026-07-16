وزارة الحرب الأمريكية تدرس خيارات عسكرية محتملة للتعامل مع كوبا

كشفت شبكة (سي بي إس) الأمريكية أن مسؤولين كبارا في وزارة الحرب الأمريكية يدرسون، في إطار تخطيط احترازي، خيارات عسكرية محتملة للتعامل مع كوبا، من بينها سيناريو يتضمن هجوما جويا تقوده الفرقة 101 المحمولة جوا، مع تأكيد أن هذه المناقشات لا تعني اتخاذ قرار بتنفيذ عملية عسكرية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن هذه الخطط تأتي في وقت تركز فيه الولايات المتحدة الجزء الأكبر من قدراتها العسكرية على العمليات ضد إيران، ما يجعل أي تحرك عسكري تجاه كوبا غير مرجح في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي لإحداث انتقال سياسي في كوبا، إلا أن هذا المسار تعثر رغم تشديد العقوبات والضغوط المالية على الحكومة الكوبية وشركاتها العسكرية.

وأضاف التقرير أن التوتر بين واشنطن وهافانا تصاعد خلال الأشهر الأخيرة، مع تشديد الإدارة الأمريكية العقوبات الاقتصادية والمالية على كوبا، وسط اتهامات لها بتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، في حين تحمل هافانا العقوبات الأمريكية مسؤولية تفاقم أزمتها الاقتصادية.