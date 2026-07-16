الأرصاد تطلق "إنذار الرطوبة".. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً عاجلاً للمواطنين بشأن حالة الطقس المرتقبة في القاهرة الكبرى وكافة المحافظات، حيث تستعد البلاد لاستقبال موجة شديدة الحرارة تبدأ اعتباراً من غدٍ الجمعة 17 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 21 يوليو 2026.

الموجة الجديدة لن تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل يصاحبها ارتفاع قياسي في نسب الرطوبة، مما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري ويجعل الطقس شديد الحرارة نهاراً ومائلاً للحرارة رطباً خلال ساعات الليل.

"الرطوبة" كلمة السر

أوضحت الأرصاد أن الرطوبة المرتفعة ستلعب الدور الأكبر في طقس الأيام المقبلة؛ إذ ستؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الجو بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية مقارنة بالدرجات المعلنة في الظل، وجاءت خريطة درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى بين 35 درجة و37 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة فعلياً إلى 39 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 37 درجة و40 درجة، مع إحساس فعلي يقترب من 42 درجة.

جنوب الصعيد: يتربع على عرش المناطق الأشد حرارة؛ حيث تسجل العظمى 44 درجة يومي الأحد والاثنين، بينما تقفز المحسوسة تحت تأثير الرطوبة وسكون الرياح إلى 45 درجة.

شبورة مائية صباحية ونشاط طفيف للرياح

حذرت خرائط الطقس السائقين من شبورة مائية كثيفة أحياناً تظهر من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يتطلب توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة. كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطاً متقطعاً للرياح يوم الجمعة دون تأثير يذكر على تلطيف الأجواء الحارة.

5 نصائح ذهبية للنجاة من ذروة الصيف:

تجنب تماماً التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في وقت الذروة (من 12 ظهراً وحتى 4 عصراً).

اجعل "زجاجة المياه" رفيقتك واشرب السوائل بانتظام طوال اليوم.

ارتدِ الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة التي تعكس الحرارة.

ارتدِ غطاءً للرأس أو استخدم مظلة (شمسية) عند الخطر والاضطرار للخروج في الظهيرة.

تابع النشرات الجوية أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة في حالة الطقس.