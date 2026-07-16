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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس شديد الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية وفقًا لما رصدة صباح الخير يا مصر.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا.

37 درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة الكبرى

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الظل على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة مئوية بسبب زيادة نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة أعلى من القيم المسجلة.

نشاط للرياح وارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح أحيانًا على أغلب المناطق، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على عدد من الشواطئ، من بينها السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

وتسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة اليوم، حيث تصل العظمى إلى 43 درجة في أسوان، و42 درجة في قنا والأقصر، بينما تسجل شرم الشيخ 40 درجة.

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من التعرض المباشر للشمس

ومع استمرار الموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من تناول المياه، خاصة مع ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار.

الطقس درجات الحرارة في مصر الحرارة المتوقعة

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