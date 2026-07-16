بعد 16 عامًا من الغياب.. صاحب مشهد «أنا اللي أكلت الجبنة» يستغيث: «ساعدوني أنا شغال في المعمار»

تصدّر طارق عصام، صاحب مشهد «أنا اللي أكلت الجبنة» الشهير في فيلم «أبو علي»، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول كشف خلاله عن معاناته المعيشية، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الوسط الفني.

وقال طارق عصام إنه غاب عن الأضواء منذ نحو 16 عامًا، مؤكدًا أنه لا يمتلك مصدر دخل ثابتًا، ويعمل حاليًا في مجال المعمار لتوفير احتياجاته اليومية.

وأضاف في الفيديو المتداول: «محدش بيتواصل معايا ولا بيكلمني. أنا كنت بمثل من وأنا عندي 8 سنين لحد 14 سنة، ودلوقتي عندي 30 سنة، ومفيش مصدر دخل، فبشتغل في المعمار عشان أمشي مصاريفي، وبقالي سنتين خاطب ومش عارف أتجوز. ساعدوني علشان أقدر أصرف على نفسي».

وأثارت تصريحاته حالةً من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا تداول الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بدعمه ومساندته بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.

ويُذكر أن فيلم «أبو علي» عُرض عام 2005، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز، ومنى زكي، وطلعت زكريا، وخالد الصاوي، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف بلال فضل وإخراج أحمد نادر جلال.