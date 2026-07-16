تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة

تقديم الصف الأول الثانوي .. يتساءل الطلاب واولياء الأمور عن الخطوات و الأوراق الرسمية المطلوبة له بالتزامن مع فتح باب التقديم
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات
بعد تسلم استمارة النجاح في الصف الثالث الإعدادي من المدرسة الإعدادية ، يتم تصوير (استمارة النجاح) عدد 2 نسخ ، وبعدها شراء ملف التقديم الخاص بالمدرسة
ويحتوي الملف على أوراق معينة وإقرار ، ويتم كتابة كافة البيانات عن طريق ولي الأمر أو الطالبة في منزلها .
تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة
- شهادة الإعدادية استمارة النجاح + ٢ صورة منها .
- شهادة الميلاد + ٢ صورة منها.
- ايصال سداد المصروفات من البريد + ٢ صورة.
- الشهادة الصحية (موجودة في ملف التقديم الذي تم شراؤه ) مختومة من المركز الطبي .
- عدد ( ٥ ) صور شخصية حديثة مقاس ٤×٦.
- صورة بطاقة الرقم القومي للأب.
- عدد ( ١ ) طابع دعم وتمويل المشروعات .ب١٠ ج
- عدد ( ٢ ) طابع مهن تعليمية بـ 1 ج للطابع وإن تعذر وجوده يتم شراء عدد 1 طابع من فئة 5 ج
تقديم الصف الأول الثانوي .. لأبناء العاملين بالتربية والتعليم
أبناء العاملين بالتربية والتعليم يكون عليهم إحضار المستندات الدالة على الخصم وهي كالتالي ( إيصال المصروفات + إفادة طلب الخصم مختوم من الجهة الذى يعمل بها + صورة البطاقة الشخصية لصاحب العمل الأب أو الأم )
تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة وفاة الأب
- ٢ صورة من شهادة الوفاة
- ٢ صورة من قرار الوصايا على الطالبة .
تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة الطلاق
- ٢ صورة من شهادة الطلاق الإلكترونية .
- ٢ صورة من الولاية التعليمية على الطالبة .
تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة الإستفادة من تكافل وكرامة أو الخدمات المتكاملة :
- ٢ صورة من البطاقة الخاصة بتكافل وكرامة أو الخدمات المتكاملة .