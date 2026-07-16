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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تقديم الصف الأول الثانوي .. يتساءل الطلاب واولياء الأمور عن الخطوات و الأوراق الرسمية المطلوبة له بالتزامن مع فتح باب التقديم

تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات

بعد تسلم استمارة النجاح في الصف الثالث الإعدادي من المدرسة الإعدادية ، يتم تصوير (استمارة النجاح) عدد 2 نسخ ، وبعدها شراء ملف التقديم الخاص بالمدرسة

ويحتوي الملف على أوراق معينة وإقرار ، ويتم كتابة كافة البيانات عن طريق ولي الأمر أو الطالبة في منزلها .

تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة

  • شهادة الإعدادية استمارة النجاح + ٢ صورة منها .
  • شهادة الميلاد  + ٢ صورة منها.
  • ايصال سداد المصروفات من البريد + ٢ صورة.
  • الشهادة الصحية (موجودة في ملف التقديم الذي تم شراؤه ) مختومة من المركز الطبي .
  • عدد ( ٥ ) صور شخصية حديثة مقاس ٤×٦.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للأب.
  • عدد ( ١ ) طابع دعم وتمويل المشروعات .ب١٠ ج
  • عدد ( ٢ ) طابع مهن تعليمية بـ 1 ج للطابع وإن تعذر وجوده يتم شراء عدد 1 طابع من فئة 5 ج

تقديم الصف الأول الثانوي .. لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

أبناء العاملين بالتربية والتعليم يكون عليهم إحضار المستندات الدالة على الخصم وهي كالتالي ( إيصال المصروفات + إفادة طلب الخصم مختوم من الجهة الذى يعمل بها + صورة البطاقة الشخصية لصاحب العمل الأب أو الأم )

 



تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة وفاة الأب 

  •  ٢ صورة من شهادة الوفاة
     
  • ٢ صورة من قرار الوصايا على الطالبة .



تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة الطلاق 
 

  •  ٢ صورة من شهادة الطلاق الإلكترونية .
     
  •  ٢ صورة من الولاية التعليمية على الطالبة .



تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة الإستفادة من تكافل وكرامة أو الخدمات المتكاملة :
 

  •  ٢ صورة من البطاقة الخاصة بتكافل وكرامة أو الخدمات المتكاملة .
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