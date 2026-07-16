تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة

تقديم الصف الأول الثانوي .. يتساءل الطلاب واولياء الأمور عن الخطوات و الأوراق الرسمية المطلوبة له بالتزامن مع فتح باب التقديم

تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات

بعد تسلم استمارة النجاح في الصف الثالث الإعدادي من المدرسة الإعدادية ، يتم تصوير (استمارة النجاح) عدد 2 نسخ ، وبعدها شراء ملف التقديم الخاص بالمدرسة

ويحتوي الملف على أوراق معينة وإقرار ، ويتم كتابة كافة البيانات عن طريق ولي الأمر أو الطالبة في منزلها .

تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة

شهادة الإعدادية استمارة النجاح + ٢ صورة منها .

شهادة الميلاد + ٢ صورة منها.

ايصال سداد المصروفات من البريد + ٢ صورة.

الشهادة الصحية (موجودة في ملف التقديم الذي تم شراؤه ) مختومة من المركز الطبي .

عدد ( ٥ ) صور شخصية حديثة مقاس ٤×٦.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب.

عدد ( ١ ) طابع دعم وتمويل المشروعات .ب١٠ ج

عدد ( ٢ ) طابع مهن تعليمية بـ 1 ج للطابع وإن تعذر وجوده يتم شراء عدد 1 طابع من فئة 5 ج

تقديم الصف الأول الثانوي .. لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

أبناء العاملين بالتربية والتعليم يكون عليهم إحضار المستندات الدالة على الخصم وهي كالتالي ( إيصال المصروفات + إفادة طلب الخصم مختوم من الجهة الذى يعمل بها + صورة البطاقة الشخصية لصاحب العمل الأب أو الأم )





تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة وفاة الأب

٢ صورة من شهادة الوفاة



٢ صورة من قرار الوصايا على الطالبة .





تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة الطلاق



٢ صورة من شهادة الطلاق الإلكترونية .



٢ صورة من الولاية التعليمية على الطالبة .





تقديم الصف الأول الثانوي .. الأوراق المطلوبة في حالة الإستفادة من تكافل وكرامة أو الخدمات المتكاملة :

