قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
‎تصعيد بالغ الخطورة.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
مكتبة الإسكندرية.. الفنون قوة ناعمة تحمي الهوية وتصنع الإنسان
وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. وعبدالحكيم عبدالناصر ينعاها
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا
مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026
المليارديرات الهاربون من ضريبة الثروة في كاليفورنيا يواجهون تدقيقا صارما
سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة

سعد سمير
سعد سمير
عبدالله هشام

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديرًا للكرة بالفريق الأول، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الإداري والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق.

ويُعد الكابتن سعد سمير أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية، بعدما سطر اسمه بحروف من ذهب في الملاعب، وحقق مسيرة استثنائية حافلة بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية والدولية، وعُرف على مدار سنوات طويلة بالاحترافية والانضباط والشخصية القيادية، ليصبح أحد النماذج المميزة داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ولم يكن قرار اعتزال كرة القدم نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء. فقد حرص سعد سمير على الاستعداد لهذا الدور من خلال تطوير نفسه علميًا وعمليًا، بالحصول على عدد من الدورات والدراسات المتخصصة في الإدارة الرياضية، إيمانًا منه بأن النجاح في العمل الإداري يقوم على العلم إلى جانب الخبرة، وأن بناء منظومة احترافية يتطلب التعلم المستمر ومواكبة أحدث أساليب الإدارة.

ويأتي اختيار سعد سمير مديرًا للكرة انطلاقًا من الثقة الكبيرة في قدراته، وما يمتلكه من خبرات تراكمية اكتسبها على مدار سنوات طويلة داخل أكبر الأندية والبطولات، إلى جانب شخصيته القيادية وقدرته على إدارة المنظومة بروح الفريق، بما يخدم أهداف النادي ويعزز من طموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويتمنى مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا للكابتن سعد سمير كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، وأن تكون هذه الخطوة امتدادًا لمسيرته الحافلة، وبداية لنجاحات جديدة يواصل من خلالها خدمة كرة القدم المصرية من موقعه الإداري.

سعد سمير سيراميكا سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

ترشيحاتنا

الدكتور احمد السبكي

الرعاية الصحية: تشغيل 53 منشأة طبية لخدمة المواطنين بـ الإسماعيلية

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة منظومة الرمد

وزي التعليم في غرفة عمليات الوزارة

وزير التعليم يشكر مسئولي امتحانات الثانوية العامة على المجهود المبذول

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد