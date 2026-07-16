سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديرًا للكرة بالفريق الأول، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الإداري والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق.

ويُعد الكابتن سعد سمير أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية، بعدما سطر اسمه بحروف من ذهب في الملاعب، وحقق مسيرة استثنائية حافلة بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية والدولية، وعُرف على مدار سنوات طويلة بالاحترافية والانضباط والشخصية القيادية، ليصبح أحد النماذج المميزة داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ولم يكن قرار اعتزال كرة القدم نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء. فقد حرص سعد سمير على الاستعداد لهذا الدور من خلال تطوير نفسه علميًا وعمليًا، بالحصول على عدد من الدورات والدراسات المتخصصة في الإدارة الرياضية، إيمانًا منه بأن النجاح في العمل الإداري يقوم على العلم إلى جانب الخبرة، وأن بناء منظومة احترافية يتطلب التعلم المستمر ومواكبة أحدث أساليب الإدارة.

ويأتي اختيار سعد سمير مديرًا للكرة انطلاقًا من الثقة الكبيرة في قدراته، وما يمتلكه من خبرات تراكمية اكتسبها على مدار سنوات طويلة داخل أكبر الأندية والبطولات، إلى جانب شخصيته القيادية وقدرته على إدارة المنظومة بروح الفريق، بما يخدم أهداف النادي ويعزز من طموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويتمنى مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا للكابتن سعد سمير كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، وأن تكون هذه الخطوة امتدادًا لمسيرته الحافلة، وبداية لنجاحات جديدة يواصل من خلالها خدمة كرة القدم المصرية من موقعه الإداري.