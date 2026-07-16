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ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا

صورة السفينة
صورة السفينة
أحمد بسيوني


استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية صباح اليوم الخميس السفينة السياحية "أرويا" في رحلتها الرابعة ضمن سلسلة تضم 10 رحلات مخططة إلى ميناء الإسكندرية خلال الموسم السياحي الحالي.
 

تفاصيل الرحلة

وقد رست السفينة على أرصفة محطة الركاب البحرية وعلى متنها 4335 راكبا، بواقع 3214 سائحا و1121 من أفراد الطاقم قادمة من ميناء كاش التركي على أن تغادر مساء اليوم متجهة إلى إسطنبول بتركيا.

ويأتي تواصل رحلات السفينة "أرويا" إلى ميناء الإسكندرية تأكيدا للنجاح الذي حققه تشغيل هذا الخط السياحي، والذي أعاد الميناء إلى أداء أدوار متقدمة في صناعة الكروز، سواء كميناء صعود للركاب أو كميناء انطلاق ووصول للرحلات، بما يحقق قيمة مضافة لقطاع السياحة والاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة شركات الكروز العالمية في الإمكانات التشغيلية والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها الميناء.


وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، حيث جرى استقبال الركاب من خلال الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية، مع إنهاء جميع الإجراءات بسهولة ويسر، بما يضمن تقديم تجربة متميزة لزائري المدينة.
كما حرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على تأمين دخول وخروج السفينة ومرافقتها منذ وصولها وحتى تراكيها بواسطة القاطرات ولنشات الإرشاد، مع المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية، بما يعكس جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية الكبرى وفق أعلى المعايير التشغيلية.
ويؤكد استمرار تردد السفينة "أرويا" على ميناء الإسكندرية نجاح استراتيجية وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية في دعم السياحة البحرية وتطوير خدمات سفن الركاب، بما يسهم في ترسيخ مكانة الميناء كمحطة رئيسية على خريطة سياحة الكروز العالمية، ودعم مستهدفات الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

الإسكندرية ميناء الإسكندرية أرويا محكة الركاب 10 رحلات

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